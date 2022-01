Di Battista dice che Draghi “capisce poco di economia” | VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Draghi per me non capisce nulla di politica. Tra l’altro, poco anche di economia”, è l’attacco di Alessandro Di Battista, ospite di Cartabianca su Raitre, nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi in un botta e risposta con Paolo Mieli. “Vorrei che facesse il nonno a Città della Pieve”, ha aggiunto il pasdaran ex grillino, citando le parole dello stesso premier in occasione della conferenza stampa di fine anno da Palazzo Chigi, quando si definì “un nonno al servizio delle istituzioni”, parole che fecero intendere a molti una sua eventuale disponibilità a salire al Quirinale. “Io ero contrario dal primo giorno al governo Draghi – prosegue Di Battista – il governo dell’ammucchiata. Per me le elezioni sono l’alternativa migliore. Negli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “per me nonnulla di politica. Tra l’altro,anche di”, è l’attacco di Alessandro Di, ospite di Cartabianca su Raitre, nei confronti del presidente del Consiglio Marioin un botta e risposta con Paolo Mieli. “Vorrei che facesse il nonno a Città della Pieve”, ha aggiunto il pasdaran ex grillino, citando le parole dello stesso premier in occasione della conferenza stampa di fine anno da Palazzo Chigi, quando si definì “un nonno al servizio delle istituzioni”, parole che fecero intendere a molti una sua eventuale disponibilità a salire al Quirinale. “Io ero contrario dal primo giorno al governo– prosegue Di– il governo dell’ammucchiata. Per me le elezioni sono l’alternativa migliore. Negli ...

