Dexter: New Blood, la recensione del finale: Le colpe dei padri (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La nostra recensione del finale di Dexter: New Blood (episodio 1x10), il 12 gennaio su Sky Atlantic e NOW, che chiude il cerchio non solo del revival ma anche della serie originale, dando una degna, triste, malinconica, inevitabile conclusione al serial killer dei serial killer. Il finale di Dexter: New Blood non poteva che iniziare (e finire) con una veduta dall'alto, molto poetica, che dal suggestivo paesaggio innevato dell'apparentemente tranquillo paesino di Iron Lake mostra una persona, oppure un pick-up, nella neve, intento a spostarsi, oppure fermo immobile, mentre il sangue sgorga copioso, rosso su bianco. Non vi preoccupate: questa recensione del finale di Dexter: New Blood (episodio 1x10), il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La nostradeldi: New(episodio 1x10), il 12 gennaio su Sky Atlantic e NOW, che chiude il cerchio non solo del revival ma anche della serie originale, dando una degna, triste, malinconica, inevitabile conclusione al serial killer dei serial killer. Ildi: Newnon poteva che iniziare (e finire) con una veduta dall'alto, molto poetica, che dal suggestivo paesaggio innevato dell'apparentemente tranquillo paesino di Iron Lake mostra una persona, oppure un pick-up, nella neve, intento a spostarsi, oppure fermo immobile, mentre il sangue sgorga copioso, rosso su bianco. Non vi preoccupate: questadeldi: New(episodio 1x10), il ...

Advertising

clavoon : @aauuroraaaa che bello vedere qualcuno amante di dexter :) comunque per me new blood è finito alla nona puntata. - DaniloDDL19 : Dopo aver visto il purtroppo deludente finale di Dexter New Blood faccio due mini liste di finali belli e brutti di… - GianlucaOdinson : Dexter: New Blood, quando e come vedere il finale in Italia - tottimitico : @EItonMcCartney che merda dexter new blood Voglio indietro i minuti persi - hermioblk : #Dexter New Blood - S01 | E09 su Sky Finalmente qualcosa di elettrizzante, continuo a pensare che Dexter è l’unica… -