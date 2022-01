Covid Germania oggi, oltre 80mila contagi: record da inizio pandemia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La variante Omicron spinge i contagi in Germania sono stati registrati più di 80mila nuovi casi Covid, il dato più alto nelle 24 ore dall’inizio della pandemia. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki) riferendo di 80.430 contagi nell’ultima giornata. Un settimana fa erano 21.500 i casi confermati nelle 24 ore. Sono invece 384 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze legate all’infezione, contro le 346 di una settimana fa. In totale, in Germania sono 114.735 le vittime causate dal coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La variante Omicron spinge iinsono stati registrati più dinuovi casi, il dato più alto nelle 24 ore dall’della. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki) riferendo di 80.430nell’ultima giornata. Un settimana fa erano 21.500 i casi confermati nelle 24 ore. Sono invece 384 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze legate all’infezione, contro le 346 di una settimana fa. In totale, insono 114.735 le vittime causate dal coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

