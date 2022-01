Contagi in Aumento | i Genitori Giustificano L’Assenza del Figlio | Paura del Covid

Advertising

Emanuela_Corda : #ConferenzaDraghi cosa mi ha colpito di più? La sua spiegazione sul #disastro economico in atto, il #caro bollette,… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - CarloCalenda : L'aumento dei contagi della variante Omicron era prevedibile da settimane. La riapertura delle scuole andava gestit… - SondrioA : ??L'aumento dei contagi della variante #Omicron era prevedibile da settimane. La riapertura delle #scuole andava ges… - sardanews : Nuovo brusco aumento dei contagi in Sardegna, calano lievemente i ricoveri: muore una donna nel Sud Sardegna… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Aumento

MilanoToday.it

La variante omicron è più contagiosa rispetto alle varianti precedenti, per cui ha determinato untale deiche ha coinvolto anche i bambini. Inoltre, dato che nella fascia 0 - 5 anni ...Il calcio italiano, e in generale lo sport mondiale, prova a non arrendersi alla morsa del Coronavirus , il cuiesponenziale dida variante Omicron sta mettendo in ginocchio i calendari di diverse competizioni in queste prime battute dell'anno solare. Nella giornata di mercoledì erano attese ...Salgono al 4% i dipendenti positivi al coronavirus in Ama, l’azienda che si occupa dei rifiuti a Roma: l’unico modo per contrastare i ...Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non fa un passo indietro. Conferma che le scuole resteranno chiuse dal 13 sino al 23 gennaio incluso, negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e ...