Con la variante Omicron, rischi di ricovero inferiori del 69% rispetto a Delta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I rischi di ricovero in relazione al Covid sono inferiori del 69% con Omicron rispetto a Delta. Lo hanno affermato oggi le autorità sanitarie norvegesi, confermando le indicazioni secondo cui questa variante sembra meno pericolosa. "L'analisi preliminare dei dati norvegesi suggerisce che il rischio di ricovero dei pazienti Covid senza comorbidità di rilievo è inferiore del 69% con la variante Omicron rispetto alle infezioni con la variante Delta", scrive il Norwegian Institute of Public Health (Fhi) nel suo rapporto settimanale. Nel frattempo la Germania e l'Austria hanno nuovamente registrato nuovi record di casi giornalieri di Covid. La prima ha ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Idiin relazione al Covid sonodel 69% con. Lo hanno affermato oggi le autorità sanitarie norvegesi, confermando le indicazioni secondo cui questasembra meno pericolosa. "L'analisi preliminare dei dati norvegesi suggerisce che ilo didei pazienti Covid senza comorbidità di rilievo è inferiore del 69% con laalle infezioni con la", scrive il Norwegian Institute of Public Health (Fhi) nel suo rapporto settimanale. Nel frattempo la Germania e l'Austria hanno nuovamente registrato nuovi record di casi giornalieri di Covid. La prima ha ...

