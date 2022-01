Basket | ufficiale il nuovo allenatore di Varese | è Johan Roijakkers

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ieri era arrivata l’ufficialità della fine del rapporto con Adriano Vertemati, oggi è già pronto ilinnesto. Cambio diper l’Openjobmetische vedrà sulla propria panchina sin dal prossimo match. Stiamo parlando di un coach olandese, piuttosto giovane (classe 1980), che come ultima esperienza conta cinque mesi dadel Brose Bamberg in Germania. Le parole nel comunicato della compagine lombarda: “Pallacanestroè felice di annunciare di aver raggiunto un accordo con, che da oggi ricoprirà il ruolo didella squadra biancorossa”.: Adriano Vertemati sollevato dalla panchina di, diversi nomi ...

Ieri era arrivata l'ufficialità della fine del rapporto con Adriano Vertemati, oggi è già pronto il nuovo innesto. Cambio di allenatore per l'Openjobmetis Varese che vedrà sulla propria panchina sin d ...Luis Scola, oro olimpico ad Atene 2004 da giocatore dell'Argentina e attuale ad di Varese, ha scelto Johan Roijakkers come successore di Adriano Vertemati per la panchina della Openjobmetis. Roijakker ...