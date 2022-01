Advertising

Gazzetta_it : Barmasse: 'Siamo arrivati a quota 5mila… ascoltando Nick Cave' -

Ultime Notizie dalla rete : Barmasse Siamo

La Gazzetta dello Sport

... causa ritardi da maltempo, è tutt'altro che completato ("A mio avviso nonancora pronti per puntare in alto"), in un altro messaggio ("Ma mai direi mai")è sembrato non volersi porre ...Fino ai primi di gennaio, Mike era con Hervèe David Goettler al campo base del Nanga ... E poi la grande cordialità e disponibilità della gente locale, ovunque noi fossimo cisentiti ...Alpinismo. Il valdostano Herve’ Barmasse sfida in Pakistan la Rupal (8.126 metri) , l’inferno di ghiaccio più alto del mondo.Il quotidiano londinese ha dedicato un ampio articolo alla spedizione dell’alpinista valdostano e David Goettler sul Nanga Parbat. L’Ottomila è sempre coperto dalle nuvole. “E il vento è impressionant ...