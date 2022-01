UFFICIALE – Lesione all’adduttore per Lorenzo Insigne (Di martedì 11 gennaio 2022) UFFICIALE, Lesione all’adduttore per Insigne, il bollettino medico. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo capitano a causa di un fastidio muscolare avuto nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 gennaio 2022)per, il bollettino medico. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo capitano a causa di un fastidio muscolare avuto nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vittoriog82 : RT @cmdotcom: #Napoli, UFFICIALE: lesione per #Insigne. Esami ok per #Osimhen, torna in gruppo con l'aiuto della maschera - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: lesione per #Insigne. Esami ok per #Osimhen, torna in gruppo con l'aiuto della maschera… - zazoomblog : Infortunio Insigne UFFICIALE: l’esito degli esami c’è lesione - #Infortunio #Insigne #UFFICIALE: - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Infortunio Insigne, svolti gli esami: lesione all'adduttore, il bollettino medico #forzanapolisempre… - infoitsport : Juve, UFFICIALE: lesione del crociato per Chiesa, si deve operare -