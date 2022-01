Secondo missile in sette giorni Kim bussa alla porta di Biden

Leggi su formiche

(Di martedì 11 gennaio 2022) La Corea del Nord ha lanciato quello che sembra essere unbalistico — probabilmente ipersonici — verso la sua costa orientale, nel Mar del Giappone, questa mattina (martedì 11 gennaio),le prime dichiarazioni dal Joint Chiefs of Staff (Jcs) della Corea del Sud, che valuta come il vettore sembra essere più “avanzato” di quello lanciato mercoledì scorso. È iltest nel giro di una settimana, e Kim Jong-un dimostra di voler restare in cima all’agenda delle questioni internazionali, ponendo un nuovo elemento sul tavolo dell’amministrazione. Questo nuovoè stato lanciato dprovincia di Jagang, dove il paese ha già condotto gli ultimi due test ipersonici: stando ai dati resi pubblici da Seul ha viaggiato per più di 700 chilometri con una velocità ...