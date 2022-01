Se non hai risposte hai due soluzioni: una è la mitologia, l’altra trovare un colpevole (Di martedì 11 gennaio 2022) Dalla mia finestra, circondato dai cantieri, vedo il caporalato, uomini al lavoro senza uno straccio di sicurezza, i mezzi pesanti bloccare la strada, il capocantiere e un operaio che stanno per picchiarsi, una macchina dei carabinieri che arriva per sedare una lite, le risse verbali che scoppiano per conti non saldati, il capo che getta in terra i documenti di un operaio che viene invitato a non farsi più vedere, Covid free. Eppure, stando al mio vicino, il problema sono i pavoni che si riproducono e minacciano i bambini, devastano il gazebo nel giardino, rovinano il parquet di un appartamento, fanno la cacca ovunque. E non indossano la mascherina. Ecco il popolo: ognuno, a suo modo, ci vede sempre meno chiaro, si sforza di aver fiducia, sospira e conta fino a dieci sperando. E’ antropologico: se non hai risposte hai due soluzioni. La prima è spiegare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Dalla mia finestra, circondato dai cantieri, vedo il caporalato, uomini al lavoro senza uno straccio di sicurezza, i mezzi pesanti bloccare la strada, il capocantiere e un operaio che stanno per picchiarsi, una macchina dei carabinieri che arriva per sedare una lite, le risse verbali che scoppiano per conti non saldati, il capo che getta in terra i documenti di un operaio che viene invitato a non farsi più vedere, Covid free. Eppure, stando al mio vicino, il problema sono i pavoni che si riproducono e minacciano i bambini, devastano il gazebo nel giardino, rovinano il parquet di un appartamento, fanno la cacca ovunque. E non indossano la mascherina. Ecco il popolo: ognuno, a suo modo, ci vede sempre meno chiaro, si sforza di aver fiducia, sospira e conta fino a dieci sperando. E’ antropologico: se non haihai due. La prima è spiegare ...

