Scuola | Privitera dad per tutti | ' basito da Draghi | irresponsabile insistere su presenza'

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - La dad provoca diseguaglianze? "Sonoda quello che ieri ha detto il presidente. In un momento in cui la curva del contagio ha assunto queste proporzioni èsullain. E' un atto pericoloso e sconsiderato per la salute pubblica. Se non c'è buon senso per cogliere l'appello dei presidi, dell'Ordine dei medici, delle famiglie vuol dire che l'interesse per laè zero e l'unico interesse è l'istituzione di parcheggio degli studenti per consentire ai genitori di andare a lavorare". Lo dice all'Adnkronos Egidio, avvocato e portavoce del Comitato nazionale dad per, che durante il Conte bis aveva raccolto oltre 18mila firme contro l'apertura ...