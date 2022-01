Sanremo 2022: 5 donne per Amadeus. Stasera l’annuncio durante il TG1 delle 20 (Di martedì 11 gennaio 2022) Amadeus Amadeus non cambia formula. Anche quest’anno al suo fianco, al timone del Festival di Sanremo, ci saranno delle figure femminili a rotazione. Ma una novità c’è e possiamo svelarvela. Le donne del Festival di Sanremo 2022 saranno cinque. E’ intenzione del conduttore e direttore artistico condividere il palco dell’Ariston ogni sera con una valletta diversa, differentemente dunque da quanto accaduto nelle ultime edizioni. Rimarrà deluso chi sperava nella “squadra fissa”, Amadeus sceglie di introdurre elementi di variazione in ogni puntata puntando così sull’effetto sorpresa. Il primo nome trapelato è quello di Maria Chiara Giannetta, nuova reginetta della fiction di Rai1 e Lux Vide. Per il resto non c’è certezza. La stragrande maggioranza dei ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)non cambia formula. Anche quest’anno al suo fianco, al timone del Festival di, ci sarannofigure femminili a rotazione. Ma una novità c’è e possiamo svelarvela. Ledel Festival disaranno cinque. E’ intenzione del conduttore e direttore artistico condividere il palco dell’Ariston ogni sera con una valletta diversa, differentemente dunque da quanto accaduto nelle ultime edizioni. Rimarrà deluso chi sperava nella “squadra fissa”,sceglie di introdurre elementi di variazione in ogni puntata puntando così sull’effetto sorpresa. Il primo nome trapelato è quello di Maria Chiara Giannetta, nuova reginetta della fiction di Rai1 e Lux Vide. Per il resto non c’è certezza. La stragrande maggioranza dei ...

