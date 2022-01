Saggese | “Stiamo cercando di ampliare gli orari di apertura delle hub”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis Sono 2 milioni le dosi di vaccino somministrate in provincia di Salerno. Nello specifico 900.000 le prime dosi, 800.000 le seconde dosi ed oltre 400.000 le terze dosi, ovvero il 51%seconde dosi. Sono numeri da record, che lasciano ancora Salerno e la sua provincia in vetta tra le città con il maggior numero di vaccinati.?Eppure questo dato, così importante e significativo stride con quello riguardante la fascia 5/11 anni, dove purtroppo si è in forte ritardo.?Ad oggi sono stati vaccinati solo 5500 bambini dei 12.000 iscritti in piattaforma, su una platea di 80.000. In pratica non hanno aderito sulla piattaforma 68.000 bambini. Sono questi i numeri che ieri mattina ha presentato il dottor Arcangelo?, referente Covid per l’Asl di Salerno… “C’è qualche sindaco che ha detto che si fanno troppe poche giornate dedicate alla ...