Powell pronto a stretta su tassi non spaventa l'Europa. Wall Street in calo (Di martedì 11 gennaio 2022) Attesa l’audizione del presidente Fed al Senato Usa. Il capo economista della Bce al Sole giudica «altamente improbabile» un rialzo dei tassi nell'euro zona nel 2022 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 gennaio 2022) Attesa l’audizione del presidente Fed al Senato Usa. Il capo economista della Bce al Sole giudica «altamente improbabile» un rialzo deinell'euro zona nel 2022

Advertising

AlBizzotto : RT @lauranaka: E ora #Fed scalpita per alzare tassi, #Powell ha ansia inflazione, pronto anche a ridurre bilancio Fed obiettivamente monstr… - Max_Alle : RT @lauranaka: E ora #Fed scalpita per alzare tassi, #Powell ha ansia inflazione, pronto anche a ridurre bilancio Fed obiettivamente monstr… - binz61 : RT @lauranaka: E ora #Fed scalpita per alzare tassi, #Powell ha ansia inflazione, pronto anche a ridurre bilancio Fed obiettivamente monstr… - pelias01 : RT @lauranaka: E ora #Fed scalpita per alzare tassi, #Powell ha ansia inflazione, pronto anche a ridurre bilancio Fed obiettivamente monstr… - GValoppi : RT @lauranaka: E ora #Fed scalpita per alzare tassi, #Powell ha ansia inflazione, pronto anche a ridurre bilancio Fed obiettivamente monstr… -