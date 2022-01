Osimhen litiga con uno juventino: “Tuo padre ha sprecato sp***a per uno st****o come te” (Di martedì 11 gennaio 2022) Victor Osimhen fa ancora parlare di sé, anche fuori dal terreno di gioco. L’attaccante del Napoli ha risposto piuttosto veementemente alla provocazione di un tifoso su Twitter che gli ha scritto “Quindi il Napoli ha speso 80 milioni di euro per un admin di un account Twitter”. La replica del numero 9 azzurro non si è fatta attendere: “Proprio come tuo padre ha sprecato il suo sp***a dando alla luce uno st***zo come te”. ECCO IL TWEET: Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like youhttps://t.co/KVcCCnp5IK— victor Osimhen (@victorOsimhen9) January 11, 2022 FOTO: Imago – Napoli Osimhen Insulti Twitter Già nella giornata di ieri Osimhen aveva risposto molto ironicamente ad ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Victorfa ancora parlare di sé, anche fuori dal terreno di gioco. L’attaccante del Napoli ha risposto piuttosto veementemente alla provocazione di un tifoso su Twitter che gli ha scritto “Quindi il Napoli ha speso 80 milioni di euro per un admin di un account Twitter”. La replica del numero 9 azzurro non si è fatta attendere: “Propriotuohail suodando alla luce uno st***zote”. ECCO IL TWEET: Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like youhttps://t.co/KVcCCnp5IK— victor(@victor9) January 11, 2022 FOTO: Imago – NapoliInsulti Twitter Già nella giornata di ieriaveva risposto molto ironicamente ad ...

