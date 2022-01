Ora giocano e si lamentano: dov’erano Udinese e Bologna quando in Lega votavano il protocollo? (Di martedì 11 gennaio 2022) Dev’esserci un fuori-Lega, a Milano. Come il fuori-Salone, sempre più interessante, promiscuo dell’evento ufficiale. Una dimensione parallela in cui gli stessi venti presidenti della Serie A vengono risucchiati appena usciti in via Rosellini. Dentro, in Assemblea, discutono, elaborano e poi alla fine votano, ufficialmente “all’unanimità” perché amano contrabbandarsi come un fronte unito contro il mondo infame. Poi, fuori – sarà l’ossigeno, la famigerata aria tersa meneghina – rielaborano, rimuginano, e fanno come se non. Ognun per sé, a protestate e incazzarsi pubblicamente contro le loro stesse decisioni. Un metodo disfunzionale che ha stiracchiato il campionato fino al martedì, giorno di Cagliari-Bologna. Ha protestato, il Bologna. Dice che non va bene così. Che il protocollo li penalizza, che giocare al martedì per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Dev’esserci un fuori-, a Milano. Come il fuori-Salone, sempre più interessante, promiscuo dell’evento ufficiale. Una dimensione parallela in cui gli stessi venti presidenti della Serie A vengono risucchiati appena usciti in via Rosellini. Dentro, in Assemblea, discutono, elaborano e poi alla fine votano, ufficialmente “all’unanimità” perché amano contrabbandarsi come un fronte unito contro il mondo infame. Poi, fuori – sarà l’ossigeno, la famigerata aria tersa meneghina – rielaborano, rimuginano, e fanno come se non. Ognun per sé, a protestate e incazzarsi pubblicamente contro le loro stesse decisioni. Un metodo disfunzionale che ha stiracchiato il campionato fino al martedì, giorno di Cagliari-. Ha protestato, il. Dice che non va bene così. Che illi penalizza, che giocare al martedì per ...

