Milan-Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 gennaio 2022)è in programma per giovedì 13 gennaio 2021. La gara sarà valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dallo stadio “San Siro” dio. Venezia-0-3: tutto facile per i rossoneri: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria esterna per 3-0 contro il Venezia in occasione dell’ultimo turno di campionato. Rossoneri che occupano il secondo posto in classifica a quota 48 punti. Per la gara di Coppa Italia, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Zlatan Ibrahimovic dunque sarà Giroud a partire titolare contro i liguri. Probabile anche l’impiego di Sandro Tonali, squalificato in campionato per la gara contro lo Spezia. Accanto a lui ci sarà ...