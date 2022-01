L’infortunio di Chiesa cambia i piani della Juventus e non solo (Di martedì 11 gennaio 2022) Bollettino medico amaro, difficile da digerire non solo per i tifosi bianconeri, ma anche a livello nazionale. L’infortunio di Federico Chiesa cambierà irrimediabilmente i piani della Juventus e anche quelli di Roberto Mancini, costretto a fare a meno dell’esterno in ottica playoff per Qatar 2022. Cosa cambierà con L’infortunio di Chiesa? La Juventus perde il giocatore chiave per il resto della stagione. La nazionale perde uno dei pezzi pregiati della batteria di Mancini. E’ bastato un infortunio per sconvolgere i piani di Juventus e Nazionale.In ottica bianconera ci sarà inevitabilmente un blocco alle cessioni di Morata, chiesto a gran voce dal Barcellona di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Bollettino medico amaro, difficile da digerire nonper i tifosi bianconeri, ma anche a livello nazionale.di Federicocambierà irrimediabilmente ie anche quelli di Roberto Mancini, costretto a fare a meno dell’esterno in ottica playoff per Qatar 2022. Cosa cambierà condi? Laperde il giocatore chiave per il restostagione. La nazionale perde uno dei pezzi pregiatibatteria di Mancini. E’ bastato un infortunio per sconvolgere idie Nazionale.In ottica bianconera ci sarà inevitabilmente un blocco alle cessioni di Morata, chiesto a gran voce dal Barcellona di ...

