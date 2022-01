La sindrome degli inglesi: delusi ma non pentiti della Brexit (Di martedì 11 gennaio 2022) delusi, ma non pentiti. Una specie di sindrome dove Stoccolma è sul Tamigi. A un anno dall’uscita formale dall’Unione europea, secondo un sondaggio dell’Observer, sei elettori britannici su dieci pensano che la Brexit sia andata peggio delle aspettative. Non era facile. Persino tra i Leavers, chi votò a favore della secessione, il 42% è scontento. Complessivamente, solo il 14% degli intervistati pensa sia stata un successo. Eppure, come ha scritto anche il Times, dati simili non si traducono in un pentimento per il voto al referendum, un dato che è rimasto stabile nel tempo, con scostamenti nell’ordine di grandezza di un solo punto percentuale. Tradotto: se gli inglesi potessero rivotare sulla madre delle loro tragicommedie nazionali, non è detto che l’esito sarebbe ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022), ma non. Una specie didove Stoccolma è sul Tamigi. A un anno dall’uscita formale dall’Unione europea, secondo un sondaggio dell’Observer, sei elettori britannici su dieci pensano che lasia andata peggio delle aspettative. Non era facile. Persino tra i Leavers, chi votò a favoresecessione, il 42% è scontento. Complessivamente, solo il 14%intervistati pensa sia stata un successo. Eppure, come ha scritto anche il Times, dati simili non si traducono in un pentimento per il voto al referendum, un dato che è rimasto stabile nel tempo, con scostamenti nell’ordine di grandezza di un solo punto percentuale. Tradotto: se glipotessero rivotare sulla madre delle loro tragicommedie nazionali, non è detto che l’esito sarebbe ...

