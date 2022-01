La Corea del Nord ha testato il secondo missile nel giro di una settimana (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella notte fra lunedì e martedì la Corea del Nord ha compiuto un nuovo test missilistico, il secondo nel giro di una settimana, rilevato fra gli altri dal sistema difensivo del Giappone e della Corea del Sud. Non ci sono Leggi su ilpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella notte fra lunedì e martedì ladelha compiuto un nuovo test missilistico, ilneldi una, rilevato fra gli altri dal sistema difensivo del Giappone e delladel Sud. Non ci sono

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - mrcrto : RT @La7tv: #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea del Nord' http… - Pinosuma1 : RT @La7tv: #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea del Nord' http… - angiuoniluigi : RT @repubblica: La Corea del Nord lancia in mare un proiettile non identificato - GiustoQueo : RT @La7tv: #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea del Nord' http… -