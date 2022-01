Il Covid non ferma il Motor Bike Expo. “Ma super greenpass e ffp2 per entrare” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid non ferma Motor Bike Expo. La quattro giorni per gli appassionati di moto si terrà a Verona dal 13 al 16 gennaio: “La manifestazione viene confermata e questa mattina è stata fatta anche la conferenza stampa di presentazione. Si svolgerà in massima sicurezza – dice all’Adnkronos Paola Somma, co-fondatrice MBE – Per quanto riguarda il pubblico con Veronafiere e con Fiere italiane abbiamo stilato un protocollo di linee guida: visitatori con super greenpass e mascherina ffp2 (che non è prevista dal governo ma la consigliamo) e la registrazione della prevendita che avviene solo online tramite ticketone”. “Sarà comunque una grande festa – assicura Somma – La fiera si sviluppa in 8 padiglioni, di cui 3 dedicati al mondo custom con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilnon. La quattro giorni per gli appassionati di moto si terrà a Verona dal 13 al 16 gennaio: “La manifestazione viene conta e questa mattina è stata fatta anche la conferenza stampa di presentazione. Si svolgerà in massima sicurezza – dice all’Adnkronos Paola Somma, co-fondatrice MBE – Per quanto riguarda il pubblico con Veronafiere e con Fiere italiane abbiamo stilato un protocollo di linee guida: visitatori cone mascherina(che non è prevista dal governo ma la consigliamo) e la registrazione della prevendita che avviene solo online tramite ticketone”. “Sarà comunque una grande festa – assicura Somma – La fiera si sviluppa in 8 padiglioni, di cui 3 dedicati al mondo custom con ...

