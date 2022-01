Giù le vendite degli alimentari. Federconsumatori: Pessimo segnale, famiglie in difficoltà (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Istat rende noti i dati sull’andamento delle vendite al dettaglio a novembre 2021, rivelando un calo congiunturale del -0,4% in valore e -0,6% in volume. A soffrire di più sono le vendite dei beni alimentari, con un calo del -0,9% in valore e -1,2% in volume. Un dato che Federconsumatori definisce “a dir poco allarmante”, perché “i tagli nel settore agroalimentare sono un importante indice della situazione di difficoltà delle famiglie”. “La diminuzione della spesa in tale comparto – prosegue Federconsumatori – è sintomo di una situazione di profondo disagio vissuta dai cittadini, a maggior ragione considerando il forte rialzo dei prezzi relativi a tali beni”. A fronte del diverso quadro che emerge dal confronto su base tendenziale, dove si registra un aumento delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Istat rende noti i dati sull’andamento delleal dettaglio a novembre 2021, rivelando un calo congiunturale del -0,4% in valore e -0,6% in volume. A soffrire di più sono ledei beni, con un calo del -0,9% in valore e -1,2% in volume. Un dato chedefinisce “a dir poco allarmante”, perché “i tagli nel settore agroalimentare sono un importante indice della situazione didelle”. “La diminuzione della spesa in tale comparto – prosegue– è sintomo di una situazione di profondo disagio vissuta dai cittadini, a maggior ragione considerando il forte rialzo dei prezzi relativi a tali beni”. A fronte del diverso quadro che emerge dal confronto su base tendenziale, dove si registra un aumento delle ...

