David Sassoli, Majorino a iNews24: “È stato il presidente dei diritti e delle libertà. Sarà difficile fare i conti con il suo lascito” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ci siamo sentiti pochi giorni fa al telefono e sinceramente non avevo compreso la situazione. Mi ha dato l’impressione di essersi impegnato fino all’ultimo”. Ai microfoni di iNews24, Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd, ricorda il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto questa notte, 11 gennaio. LEGGI ANCHE: Covid, la conferenza stampa di Draghi: “Scuola L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ci siamo sentiti pochi giorni fa al telefono e sinceramente non avevo compreso la situazione. Mi ha dato l’impressione di essersi impegnato fino all’ultimo”. Ai microfoni di, Pierfrancesco, europarlamentare del Pd, ricorda ildel Parlamento europeo, morto questa notte, 11 gennaio. LEGGI ANCHE: Covid, la conferenza stampa di Draghi: “Scuola L'articolo proviene da.it.

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - VinceMaielli : RT @globalistIT: Per far tacere chi in queste ore fa becere allusioni - palermo24h : PD Enna – Rammarico per la morte di David Sassoli – StartNews -