David Sassoli, Draghi: «Voce attenta e autorevole» (Di martedì 11 gennaio 2022) Mario Draghi è intervenuto in Aula della Camera per la commemorazione di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo che si è spento nella notte all'età di 65... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 gennaio 2022) Marioè intervenuto in Aula della Camera per la commemorazione di, il presidente del Parlamento europeo che si è spento nella notte all'età di 65...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - Corriere : Le parole dello staff di David Sassoli a poche ore dalla sua scomparsa - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - BorsariLorena : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… - ErasmoDAngelis : RT @erealacci: Tutti hanno associato il termine gentile a @DavidSassoli nel commentare la sua dolorosa scomparsa. La sua gentilezza,associ… -