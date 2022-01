Covid, quanto ‘dura’ il virus in un colpo di tosse: lo studio (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo un colpo di tosse, il coronavirus presente nei droplets perde il 90% della capacità di infettare entro 5 minuti. E’ il risultato di uno studio relativo alla presenza e alla sopravvivenza del virus nell’aria esalata. “Ci si è concentrati” in passato “sugli spazi poco ventilati e ci si è dedicati alla trasmissione aerea” del virus “per metri o attraverso una stanza. Non dico che questo non accada, ma penso che il rischio maggiore di contagio si verifichi quando ci si trova vicino a qualcuno”, le parole del professor Jonathan Reid, direttore dell’Aerosol Research Centre dell’università di Bristol in Inghilterra, come riferisce il Guardian. I risultati della ricerca – che non ha riguardato campioni relativi alla variante Omicron – evidenziano il peso della trasmissione ravvicinata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo undi, il coronapresente nei droplets perde il 90% della capacità di infettare entro 5 minuti. E’ il risultato di unorelativo alla presenza e alla sopravvivenza delnell’aria esalata. “Ci si è concentrati” in passato “sugli spazi poco ventilati e ci si è dedicati alla trasmissione aerea” del“per metri o attraverso una stanza. Non dico che questo non accada, ma penso che il rischio maggiore di contagio si verifichi quando ci si trova vicino a qualcuno”, le parole del professor Jonathan Reid, direttore dell’Aerosol Research Centre dell’università di Bristol in Inghilterra, come riferisce il Guardian. I risultati della ricerca – che non ha riguardato campioni relativi alla variante Omicron – evidenziano il peso della trasmissione ravvicinata ...

