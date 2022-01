Covid Polonia oggi, superati i 100.000 morti da inizio pandemia (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono più di 100.000 i decessi collegati al Covid-19 in Polonia dall’inizio della pandemia. “oggi è un altro giorno triste, abbiamo superato la soglia dei 100.000 decessi Covid”, ha detto il ministro della Salute, Adam Niedzielski, a Tvn24. Secondo i dati riportati dai media locali, in 24 ore sono stati confermati altri 11.400 contagi da coronavirus e 493 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono più di 100.000 i decessi collegati al-19 indall’della. “è un altro giorno triste, abbiamo superato la soglia dei 100.000 decessi”, ha detto il ministro della Salute, Adam Niedzielski, a Tvn24. Secondo i dati riportati dai media locali, in 24 ore sono stati confermati altri 11.400 contagi da coronavirus e 493 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Covid Polonia oggi, superati i 100.000 morti da inizio pandemia

LA POLONIA OLTREPASSA Il bilancio totale delle vittime di Covid-19 in Polonia ha superato quota centomila. In un'intervista con l'emittente TVN24, il ministro della salute Adam Niedzielski ha annunciato il triste traguardo ...

