Cagliari, Mazzarri sorride: un giocatore è guarito dal Covid! (Di martedì 11 gennaio 2022) Buone notizie per Walter Mazzarri in virtù dei prossimi match si Serie A, recupero importante a centrocampo dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati. Nandez Cagliari News Si tratta di Nahitan Nandez, che come comunicato dal club sardo è ufficialmente guarito dal Covid-19 e potrà tornare a disposizione della squadra per il match di domenica contro la Roma di Mourinho, in programma all’Olimpico. Stasera invece il Cagliari è impegnato in casa con il Bologna per il posticipo della 21° giornata di Serie A. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Buone notizie per Walterin virtù dei prossimi match si Serie A, recupero importante a centrocampo dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati. NandezNews Si tratta di Nahitan Nandez, che come comunicato dal club sardo è ufficialmentedal Covid-19 e potrà tornare a disposizione della squadra per il match di domenica contro la Roma di Mourinho, in programma all’Olimpico. Stasera invece ilè impegnato in casa con il Bologna per il posticipo della 21° giornata di Serie A. Ilaria Pacilio

