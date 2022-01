Allegri in tribuna all’Olimpico per Roma-Juve. Il coro dei giallorossi: “Ambra, ambra” (Di martedì 11 gennaio 2022) Massimiliano Allegri, squalificato, non ha potuto sedere in panchina durante il match Roma- Juventus. tribuna, Stadio Olimpico. L’allenatore arriva e si siede. I tifosi, si sa, non si tirano indietro se c’è da punzecchiare l’avversario. E in questo caso la fine della storia d’amore tra il ct della Juve e ambra Angiolini è stata molto chiacchierata, soprattutto per i modi con i quali Allegri sarebbe scomparso dalla vita dell’attrice. Così ecco il coro, a suon di “ambra”. Lui, impassibile. Lei si gode i suoi impegni professionali, dalla radio al teatro, ed è in forma splendida nelle foto postate sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Massimiliano, squalificato, non ha potuto sedere in panchina durante il matchntus., Stadio Olimpico. L’allenatore arriva e si siede. I tifosi, si sa, non si tirano indietro se c’è da punzecchiare l’avversario. E in questo caso la fine della storia d’amore tra il ct dellaAngiolini è stata molto chiacchierata, soprattutto per i modi con i qualisarebbe scomparso dalla vita dell’attrice. Così ecco il, a suon di “”. Lui, impassibile. Lei si gode i suoi impegni professionali, dalla radio al teatro, ed è in forma splendida nelle foto postate sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

