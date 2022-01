Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022)DEL 10 GENNAIOORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI 3E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DI VERMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA DIREZIONE BORGHESIANA SI RALLENTA IN VIA NETTUNENSE A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO VI RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2. PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI ...