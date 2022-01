Un ragazzo di 22 anni aveva trasformato la casa della madre in una bisca (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Un ventiduenne aveva trasformato un appartamento di proprietà della madre 50enne in una bisca. Sono stati i carabinieri a sorprendere a Catania 15 persone intente a giocare d'azzardo, tutti denunciati. I militari hanno fatto irruzione nella casa dopo aver più volte bussato senza ricevere risposta e hanno sorpreso le persone intente a giocare a carte ai tavoli sistemati in tutte le stanze, compresa la cucina. Alcuni di loro avevano denaro contante per complessivi cinquemila euro. Una perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un mazzo di carte siciliane aperte e due chiusi, due fogli di carta con annotati nomi, numeri che erano stati avvolti in un panno verde che era stato occultato dentro una cesta in bagno e un mazzo di carte da poker che era sul ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Un ventiduenneun appartamento di proprietà50enne in una. Sono stati i carabinieri a sorprendere a Catania 15 persone intente a giocare d'azzardo, tutti denunciati. I militari hanno fatto irruzione nelladopo aver più volte bussato senza ricevere risposta e hanno sorpreso le persone intente a giocare a carte ai tavoli sistemati in tutte le stanze, compresa la cucina. Alcuni di lorono denaro contante per complessivi cinquemila euro. Una perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un mazzo di carte siciliane aperte e due chiusi, due fogli di carta con annotati nomi, numeri che erano stati avvolti in un panno verde che era stato occultato dentro una cesta in bagno e un mazzo di carte da poker che era sul ...

