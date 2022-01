Traffico Roma del 10-01-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione situazione in netto miglioramento lungo la rete viaria della capitale scorrevole ilsul raccordo è in tangenziale in città Tuttavia prudenza diversi incidenti segnalati dalla polizia locale il primo in via Tuscolana dove ci sono rallentamenti all’altezza di via Statilio Ottato disagi sempre per incidente anche alle squillino su via Carlo Cattaneo in prossimità via Napoleone III altro incidente ancora lentamente in via della Giustiniana all’altezza di via Domenico barduzzi medesima situazione in viale Alessandrino con qualche difficoltà all’incrocio con via Casilina lavori di rifacimento della sede tranviaria da oggi nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea 8 è pertanto sostituita da bus fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi dalle 22 di stasera ...