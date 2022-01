Svolta in Arabia Saudita: anche le donne potranno guidare i taxi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quello che in alcuni paesi è la normalità, in altri può essere una grande vittoria dei diritti delle donne. È il caso dell'Arabia Saudita, in cui a partire da oggi anche le donne potranno guidare i taxi. La decisione... Leggi su today (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quello che in alcuni paesi è la normalità, in altri può essere una grande vittoria dei diritti delle. È il caso dell', in cui a partire da oggile. La decisione...

duandr_89 : @spighissimo Beh Renzi ha tentato di imprimere una svolta nella politica dell'Arabia Saudita, si sta muovendo per a… - barone_arturo : @MbSofKSA Si deve fare una bella svolta per il nuovo cambiamento della Arabia Saudita, con nuove leggi, per avere u… -