Stipulare un contratto: ma la firma è sempre necessaria? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stipulare un contratto è un'attività che facciamo spesso, a volte senza rendercene conto. Utilizziamo il contratto di vendita per fare la spesa; il contratto di trasporto ci consente di prendere l'autobus, il treno e la metropolitana; con quello di somministrazione otteniamo luce e gas e possiamo telefonare a chi vogliamo. I contratti sono, inoltre, fondamentali per le attività imprenditoriali. Le aziende sviluppano i propri rapporti commerciali attraverso vendite, appalti, locazioni, franchising, leasing; assumono dipendenti con contratti di lavoro; si finanziano con mutui, fidi e altri contratti bancari. I contratti sono quindi onnipresenti nella nostra quotidianità. Ma quali formalità dobbiamo osservare per Stipulare un contratto? E' sempre necessario ...

