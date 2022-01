Ritorno in classe, per scuolabus ok anche agli over 12 con mascherina FFP2. Ordinanza in Gazzetta Ufficiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per i soli motivi di salute e di studio, l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. L'Ordinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per i soli motivi di salute e di studio, l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. L'è stata pubblicata in. L'articolo .

