Quirinale | Draghi pronto a rinunciare Ora Pd e 5Stelle rischiano di sprofondare nel caos

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Occhi puntati sulla conferenza stampa di. Il premier parlerà alle 18 per illustrare il suo “piano B” contro il Covid,a scattare nel caso le misure adottate dal Cdm di qualche giorno fa risultassero fiacche contro la variante Omicron. In tal senso, c’è chi anticipa che possa estendere anche ai quarantenni l’obbligo vaccinale oggi previsto per i 50enni. Ma la polpa dell’appuntamento con la stampa potrebbe essere tutta politica. A dar retta al Giornale, che cita come fonte una telefonata trae Matteo Renzi, non è escluso chetiri fuori anche una clamorosa novità sul fronte delannunciando il proprio ritiro dalla corsa.potrebbe annunciarlo oggi pomeriggio Trovasse conferma oggi pomeriggio, lo scoop del quotidiano diretto da Augusto Minzolini ...

Advertising

ale_dibattista : DRAGHI accontenta tutti per finire al Quirinale. Sono loro la vera antipolitica! - fattoquotidiano : “Tirare avanti” sulla pandemia - Dall’obbligo vaccinale al pass: le misure di Draghi & C. varate con vuote fanfare… - MassimGiannini : Dal #supergreenpass nei luoghi di lavoro ai ritardi sulla #scuola: #draghi deve spiegare le sue scelte e le sue non… - 1GROSSI : RT @LaVeritaWeb: Dopo giorni di silenzio, alle 18 il premier illustrerà gli ultimi decreti anti Covid. Vietato fare domande sul Quirinale.… - marinellazetti : @MadameA02 Draghi presidente del consiglio e Berlusconi al Quirinale... finirà così? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Draghi

E anche se oggi in molte redazioni si pende dalle parole dicercando di sapere se si sente ancora un candidato possibile per ilo se invece proprio in questa occasione pronuncerà la ...Parla di Berlusconi ("la sua candidatura alè meravigliosa"), di Renzi ("politicamente è ... E poi, Conte, i Maneskin, Zerocalcare? di Maria Francesca Troisi S i chiama Federico ...E da oggi parte la giostra. Sul serio. Silvio Berlusconi dovrebbe rientrare a Villa Grande, a Roma, per dare l’accelerata alla madre di tutte ...Quirinale e effetto Omicron, Cassese: la Costituzione ha gli anticorpi. Per il giudice emerito della Corte costituzionale non c’è rischio che la scelta venga fatta da una minoranza. E apre al voto a d ...