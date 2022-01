Per la prima volta i positivi superano quota 2 milioni. 101.762 i nuovi casi e 227 i decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,6% (Di lunedì 10 gennaio 2022) È ancora in crescita la curva dei contagi in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 101.762, contro i 155.659 di ieri (leggi l’articolo). Lunedì scorso erano stati 68.052, dunque la crescita settimanale è del 50%, in rallentamento da qualche giorno. I tamponi eseguito sono 612.821, 380mila meno di ieri, il tasso di positività sale dal 15,7% al 16,6%. I decessi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continua a cresce anche il numero dei ricoveri (leggi l’articolo): le terapie intensive, sempre secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) È ancora in crescita la curva dei contagi in Italia. Iregistrati24 ore sono 101.762, contro i 155.659 di ieri (leggi l’articolo). Lunedì scorso erano stati 68.052, dunque la crescita settimanale è del 50%, in rallentamento da qualche giorno. I tamponi eseguito sono 612.821, 380mila meno di ieri, ildità sale dal 15,7% al 16,6%. I, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continua a cresce anche il numero dei ricoveri (leggi l’articolo): le terapie intensive, sempre secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a ...

