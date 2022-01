Milan, Conti ceduto e gestione cinese quasi cancellata: resta solo Kessie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la cessione di Andrea Conti, Franck Kessie rimane l'unico giocatore acquistato dalla gestione cinese del Milan. Il punto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con la cessione di Andrea, Franckrimane l'unico giocatore acquistato dalladel. Il punto

Advertising

AntoVitiello : L’U.C. #Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. #Milan i diritti alle prestazioni sporti… - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - marcoconterio : ?? ?????? Andrea Conti ha già svolto il primo allenamento con la #Sampdoria. Il terzino lascia il #Milan. Nel pomerigg… - AlessioBelardi3 : RT @gabriele_rogani: Mercato di gennaio al 10/01 Atalanta: Boga Cagliari: Lovato Fiorentina: Ikone, Piatek Genoa: Hefti, Ostigard, Yeboah… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, è fatta per #Conti alla #Sampdoria: in sede a Genova per la firma del contratto, i dettagli -