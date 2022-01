Mihajlovic: “Questo protocollo si poteva fare 40 anni fa! Insigne? Non capisco le critiche” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alla viglia della gara di domani fra Bologna e Cagliari, rinviata in questa data a causa del blocco dell’ASL nei confronti dei rossoblù, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Ecco quanto dichiarato dal tecnico serbo: “Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto e Questo non dev’essere una scusa per noi. Purtroppo sono risultati positivi alcuni giocatori della primavera che dovevano venire con noi. Avremo 11 giocatori in campo e qualche cambio: dovremo essere bravi a trovare nelle difficoltà le motivazioni. Nella vita si incontrano spesso persone che pensano di farsi più furbi ingannandoti, ma quello che penso ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alla viglia della gara di domani fra Bologna e Cagliari, rinviata in questa data a causa del blocco dell’ASL nei confronti dei rossoblù, è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Bologna Sinisa. Ecco quanto dichiarato dal tecnico serbo: “Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto enon dev’essere una scusa per noi. Purtroppo sono risultati positivi alcuni giocatori della primavera che dovevano venire con noi. Avremo 11 giocatori in campo e qualche cambio: dovremo essere bravi a trovare nelle difficoltà le motivazioni. Nella vita si incontrano spesso persone che pensano di farsi più furbi ingannandoti, ma quello che penso ...

