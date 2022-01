L’Arte sarda che rende un’isola universale

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Da Salvatore Fancello fino a Costantino Nivòla. A Nuoro, nel nuovo spazio dedicato alla scultura del Novecento, si apprezza la profondità di personalità maschili e femminili poco note, capaci di uscire dai ristretti confini del folklore con opere di respiro straordinario. Molti grandi artisti sono morti giovani. Non so se sia giusto provare rimpianto per quello che non hanno fatto. Immaginare che, da Raffaello Sanzio a Parmigianino, a Domenico Gnoli, morti a 37 anni - qualcuno morto anche prima - avrebbero potuto avere una produzione nuova in una vita più lunga, è lecito, anche se contraddetto dal loro corso compiuto. Nel caso di Salvatore Fancello, che vediamo nello Spazio Ilisso di Nuoro, con altri artisti, si può rispondere con un secco no, perché è vissuto appena 25 anni, ma la sua opera è perfetta così. Al di là dell’incidente della sua vita e del compianto perché è stata breve, ...