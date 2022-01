Inter - Lazio 2 - 1 | Inzaghi | Bravi a resistere alla pressione delle inseguitrici

Advertising

Inter : ?? | SKRINIAR Il difensore slovacco ha deciso la sfida con la Lazio con un meraviglioso gol di testa ?? - Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - infoitsport : Inter-Lazio, le pagelle: partita perfetta, con qualche brivido di troppo - infoitsport : Inter-Lazio, la moviola della Gazzetta: “Forte dubbio sul rosso non dato a Radu al 70’” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

Dopo la falsa partenza di Bologna a causa dello stop imposto dall' ASL alla squadra di casa, l'riprende subito il filo della vittoria e lo fa battendo quellache nel girone di andata aveva regalato una grande amarezza all'ex di turno Simone Inzaghi . Stavolta nessuna brutta sorpresa ...A tal proposito, lo spot migliore è stato il filtrante illuminante, visto contro la, per ... ADDIO? MEGLIO RIPENSARCI - Ecco perché Sanchez è un jolly indispensabile per l', uno che impone ...Alla gioia del tecnico nerazzurro, all'ottava vittoria di fila, fa da contraltare la parziale amarezza di Sarri: "Male nel primo tempo, poi siamo cresciuti e siamo rimasti in partita fino alla fine" ...Il Gazzettino si sofferma sulla Serie A in prima pagina. Il quotidiano sottolinea come l’Inter abbia proseguito la sua striscia positiva battendo la Lazio ma anche come il Milan sia rimasto alle ...