Advertising

infoitinterno : In Toscana crollo delle quarantene. Quasi 1 su 2 uscito dall'isolamento - venti4ore : Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi - InfinitoIsacco : RT @al61101990: Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi - Ariel48536344 : RT @al61101990: Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi - al61101990 : Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana crollo

LA NAZIONE

... il bollettino - Mascherine, quando e come usarle - Covid zona arancione, le restrizioni - Variante omicron, colpisce la gola - "Basta tamponi a tutti, sistema al collasso" Intanto in...Fatti Tutto quello che sappiamo suldella palazzina a Ravanusa Sara Spimpolo Durante i ... Piemonte, Liguria e. Il clan avrebbe avuto anche disponibilità di mitragliatori Kalashnikov, ...Si tratta in sostanza di quasi 1 su 2. In Toscana, da inizio pandemia i casi hanno superato la soglia dei 500.000. Sono 555, invece, i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni ...Tra settembre e dicembre 2021 la mobilità in Italia è stata sopra i livelli del 2020, pur restando ancora sotto la normalità.