Il mercato | l' esclusione | la riscossa | che Morata! E il Barça può aspettare

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Talora criticato, talora elogiato per la sua generosità, comunque messo in discussione e sempre al centro dei riflettori: la stagione di Alvaro Morata è costellata da questo ed altro, perché fa ...

La Gazzetta dello Sport

A maggior ragione nell'ultima settimana, da quando è entrato fra i rumors diper una 'chiamata' di Xavi da Barcellona, al momento stoppata dalla Juve per la difficoltà di trovare un sostituto.... ormai largamente privati e a pagamento, condannando gli immeritevoli alla gogna e all'. ... magari evitando tachipirina e vigile attesa, rivolgendosi a specialisti sullibero, a ..."La società si merita un voto che va oltre la sufficienza per quanto fatto sul mercato. Adesso sta a noi, me per primo, rispondere sul campo". Ezio Brevi guarda con fiducia al futuro che vedrà il Cann ...Colpo grosso del Saline con Rossetti mentre i Colli Marittimi vanno su Calabrese e l’Atletico Etruria conferma tutti escluso Sireno. Con il campionato fermo gli aggiustamenti dei vari organici sono pa ...