Il Mattino Football Team live dalle 14 per il primo appuntamento del 2022

Advertising

pandapolex : @lauramalf1 @Eurosport_IT Lungi da me dare colpe al telecronista che stimo e seguo negli altri sport (soprattutto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Football

ilmattino.it

Torna IlTeam sul.it e sulla pagina Facebook delper analizzare il match del Napoli. Alle ore 14 primo appuntamento del 2022 con il format di approfondimento curato da Claudia ...Ore 9: Il Volo delSono tornati in diretta già il sette gennaio e alle ore 10 ritroviamo ... Alle 12 si parla di calcio a DeejayClub con Ivan Zazzaron i e Fabio Caressa . La diretta ...Torna Il Mattino Football Team sul Mattino.it e sulla pagina Facebook del Mattino per analizzare il match del Napoli. Alle ore 14 primo appuntamento del 2022 con il format di approfondimento ...Nella giornata di oggi, al Mapei Football Center, il Sassuolo Calcio ha ripreso la preparazione in vista della partita contro il Genoa di giovedì 6 gennaio alle ore 14.30. La squadra ha sostenuto una ...