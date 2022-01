Il borgo più freddo d’Italia si trova a meno di 100 km da Roma (Di lunedì 10 gennaio 2022) 1329 metri sopra il livello del mare, un paesaggio spettacolare e delle temperature da Circolo Polare: il borgo più freddo d’Italia si trova in Abruzzo. Si tratta di Rocca di Mezzo sull’Altopiano delle Rocche, tra le dorsali del Velino e quella del Sirente, all’interno del parco regionale naturale del Sirente-Velino. LEGGI ANCHE: — Abruzzo, le grotte che nascondono una cascata: il luogo che devi assolutamente visitare Nel comune di questo borgo, che comprende i magnifici Piani di Pezza, nel 2012 è stata rilevata una temperatura dalla stazione meteorologica di -37.4°C. Tuttavia il record sarebbe stato raggiunto nel 1985 quando furono rilevati -45°C. Il viaggio del #Tg2Rai attraverso i piccoli comuni ci porta in #Abruzzo, a #RoccadiMezzo: il paese più freddo d'Italia ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 gennaio 2022) 1329 metri sopra il livello del mare, un paesaggio spettacolare e delle temperature da Circolo Polare: ilpiùsiin Abruzzo. Si tratta di Rocca di Mezzo sull’Altopiano delle Rocche, tra le dorsali del Velino e quella del Sirente, all’interno del parco regionale naturale del Sirente-Velino. LEGGI ANCHE: — Abruzzo, le grotte che nascondono una cascata: il luogo che devi assolutamente visitare Nel comune di questo, che comprende i magnifici Piani di Pezza, nel 2012 è stata rilevata una temperatura dalla stazione meteorologica di -37.4°C. Tuttavia il record sarebbe stato raggiunto nel 1985 quando furono rilevati -45°C. Il viaggio del #Tg2Rai attraverso i piccoli comuni ci porta in #Abruzzo, a #RoccadiMezzo: il paese piùd'Italia ...

