I passeggeri non ci sono più ma con le regole Ue sugli “slot” le compagnie sono costrette a volare anche con gli aerei vuoti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si moltiplicano le proteste per l’organizzazione europea di voli di linea che impone alle compagnie di mantenere un certo numero di collegamenti per conservare gli “slot”, ossia i diritti di decollo ed atterraggio nei vari aeroporti. In una fase di recrudescenza della pandemia molte persone rinunciano a volare (anche per il rischio di quarantene a proprie spese all’estero) e così gli aerei partono vuoti o semi vuoti. Ma le compagnie non possono fare altrimenti. Cinque giorni fa anche l’attivista svedese Greta Thunberg ha sollevato il problema indicando il caso della compagnia Brusseles Airlines che effettuerebbe circa 3mila voli non necessari solo per salvare i suoi slot. Ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si moltiplicano le proteste per l’organizzazione europea di voli di linea che impone alledi mantenere un certo numero di collegamenti per conservare gli “”, ossia i diritti di decollo ed atterraggio nei vari aeroporti. In una fase di recrudescenza della pandemia molte persone rinunciano aper il rischio di quarantene a proprie spese all’estero) e così glipartonoo semi. Ma lenon posfare altrimenti. Cinque giorni fal’attivista svedese Greta Thunberg ha sollevato il problema indicando il caso della compagnia Brusseles Airlines che effettuerebbe circa 3mila voli non necessari solo per salvare i suoi. Ma la ...

Advertising

messveneto : Concordia, l’ex procuratore: “Schettino ha 32 vittime sulla coscienza, per il suo comportamento”: «Per un'ora inter… - Luca_Zunino : RT @omnifurgone: Stellantis, addio ai van passeggeri non elettrici: troppa CO2 - filipporiccio1 : @Capobianco2005C @dianacalibana @DarioBressanini In assenza di altro si deve organizzare l'evacuazione, invece di p… - allegra134 : RT @allegra134: NON PUO' PENSARE COSTA CROCIERE CON IL VIRUS IN CORSA E NESSUNA PROSPETTIVA DI PROPORRE AI PASSEGGERI UN'ALTRA CROCIERA A B… - atm_informa : @sarins79 Ciao, il nostro personale è in campo e affianca le forze dell'ordine per i controlli svolti a campione. A… -