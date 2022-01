Gran parte dei problemi derivano da loro Draghi | dito puntato contro i no-vax

(Di lunedì 10 gennaio 2022) "Ladeiche abbiamodai non vaccinati. Le persone non vaccinate hanno una probabilità molto maggiore di sviluppare la malattia, faccio l'ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose, e ringrazio chi lo ha fatto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

#Draghi: 'La gran parte dei problemi dipende dal fatto che ci sono i non vaccinati. Se la situazione è diversa dal… - pietroraffa : #Draghi:'Grazie alla vaccinazione abbiamo una situazione diversa rispetto al passato, ma gran parte dei problemi ch… - PallaCarlo : RT @ProItalia_org: 'Un anno che dobbiamo affrontare con unità.' Due minuti dopo: 'Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatt… - gpazzaglia71 : #Draghi: gran parte dei problemi di oggi derivano dai non vaccinati. Affermazione chiara, basata sui fatti. #Covid

E Draghi sottolinea più volte che 'dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati '. 'Siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo' di vaccino 'per tutta ...Sulla questione vaccini Draghi è durissimo: "Non dobbiamo perdere di vista una costatazione: gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c'è ..."Gran parte dei problemi che abbiamo dipende da chi non è vaccinato". Le parole del premier Draghi in conferenza stampa [VIDEO] ...