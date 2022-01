Formia, per la riapertura delle scuole sanificatori d’aria e mascherine Ffp2 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Formia – Si è tenuto sabato mattina il vertice presso la Prefettura di Latina in linea con il Governo e con la Regione Lazio per fare il punto sulla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado che avverrà in presenza lunedì 10 gennaio. All’incontro, presieduto dal Prefetto Maurizio Falco e aperto a tutti i sindaci della provincia e a cui hanno preso parte anche il rappresentante dell’Ufficio Scolastico provinciale e il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl, ha partecipato il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, che ha condiviso le linee governative, anche perché ogni provvedimento autonomo verrà annullato. “L’amministrazione si è attivata immediatamente, in stretta sinergia con il settore Scuola del Comune e con i dirigenti scolastici, per affrontare le varie esigenze e criticità e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022)– Si è tenuto sabato mattina il vertice presso la Prefettura di Latina in linea con il Governo e con la Regione Lazio per fare il punto sulladi ogni ordine e grado che avverrà in presenza lunedì 10 gennaio. All’incontro, presieduto dal Prefetto Maurizio Falco e aperto a tutti i sindaci della provincia e a cui hanno preso parte anche il rappresentante dell’Ufficio Scolastico provinciale e il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl, ha partecipato il sindaco di, Gianluca Taddeo, che ha condiviso le linee governative, anche perché ogni provvedimento autonomo verrà annullato. “L’amministrazione si è attivata immediatamente, in stretta sinergia con il settore Scuola del Comune e con i dirigenti scolastici, per affrontare le varie esigenze e criticità e ...

