Feste finite, in piazza Matteotti si smontano ruota panoramica e villaggio di Natale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bergamo. Nei prossimi giorni lo skyline del centro piacentiniano tornerà senza la ruota panoramica, una delle attrazioni principali del Natale 2021: son infatti in corso e dovrebbero concludersi entro mercoledì i lavori di smontaggio della ruota panoramica installata a metà novembre in piazza Matteotti. I lavori, iniziati questa mattina, non consentiranno il transito dei veicoli e continueranno a prevedere il divieto di sosta sulla piazza. Passaggio Zeduri rimane libero al transito fino al termine dell'intervento: i veicoli potranno transitare lungo via Tiraboschi con ingresso in piazza Matteotti attraverso il passaggio. Progredisce anche la rimozione delle casette di Natale, quest'anno per la prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Feste finite Circolazione in tilt nei pressi del drive in di Aosta Dai pressi della Cidac al Pont Suaz la circolazione è pressocheè bloccata per l'anomalo flusso di automobilisti che si recano al drive in di Aosta per il tampone. Da oggi finite le feste, tutti hanno necessità dei tamponi per le normali attività 'Abbiamo terminato tutti i tamponi', si sono sentiti dire moltissimi valdostani da altrettante farmacie e centri privati dopo ...

L'autista Atv: "Traffico, mascherine, sicurezza. Abbiamo parecchi problemi. E oggi sarà peggio" Oggi si riparte. Feste finite. Studenti di nuovo in transumanza verso le scuole, con lavoratori in attesa alle fermate. Obbligo di Green pass rafforzato, mascherina FFP2 d'ordinanza, controlli "a campione", passeggeri ...

Lecco. Finite le feste, si smonta l'albero di Natale in piazza Lecco Notizie Peter Bogdanovich e l’amore tragico per la coniglietta di Playboy La ragazza si chiama Dorothy Stratten. Nel 1980 Bogdanovich la incontra a una festa del patron di Playboy, Hugh Hefner. Lei ha appena 20 anni, lui il doppio. Il regista rimane folgorato dalla bellezza ...

Imprese, il 50% ha recuperato le perdite dovute alla pandemia Per Unindustria previsioni ottimistiche: il Pil a 7,5%. Bene farmaceutico e meccatronica. Preoccupa l’aumento dei prezzi delle materie prime ...

