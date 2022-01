Eva Grimaldi spara a zero contro il GF Vip: “Contenta di essere uscita” i motivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Eva Grimaldi è stata intervista a Verissimo da Silvia Toffanin e, chiaramente, non ha potuto esimersi dal parlare della sua esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip. La donna, però, ha speso parole decisamente poco positive nei confronti del reality show e di alcune dinamiche che si sono venute a creare. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto. Le lapidarie parole di Eva contro il GF Vip Tra le ultime eliminate del GF Vip c’è anche Eva Grimaldi. La protagonista è rimasta davvero poco tempo all’interno della casa più spiata d’Italia in quanto è stata “fatta fuori” nel giro di pochissimi giorni. Ad ogni modo, l’essere uscita da quel contesto è stata una specie di liberazione per l’ex gieffina. Nel corso dell’intervista a Verissimo, infatti, ha dichiarato che quel contesto non le apparteneva ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Evaè stata intervista a Verissimo da Silvia Toffanin e, chiaramente, non ha potuto esimersi dal parlare della sua esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip. La donna, però, ha speso parole decisamente poco positive nei confronti del reality show e di alcune dinamiche che si sono venute a creare. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto. Le lapidarie parole di Evail GF Vip Tra le ultime eliminate del GF Vip c’è anche Eva. La protagonista è rimasta davvero poco tempo all’interno della casa più spiata d’Italia in quanto è stata “fatta fuori” nel giro di pochissimi giorni. Ad ogni modo, l’da quel contesto è stata una specie di liberazione per l’ex gieffina. Nel corso dell’intervista a Verissimo, infatti, ha dichiarato che quel contesto non le apparteneva ...

