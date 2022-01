Dakar 2022: Audi da la scossa nella Tappa 8 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da Al Dawadimi ad Ad Dawasir. Non è uno scioglilingua, ma è il percorso della Tappa numero 8 della Dakar 2022, che prevede ben 800 Km complessivi. Chilometraggio che Audi ha percorso a tutta trazione elettrica, segnando una doppietta in prova speciale. nella classe moto, invece, sono ripristinati i valori in campo, dopo i colpi di scena della giornata precedente. La settimana che si apre è decisiva: il traguardo di Jeddah si avvicina, e non c’è più tempo per i tatticismi. Dakar 2022: cosa è successo nella Tappa 8? Una nuova prima nelle quattro ruote: dopo Henk Lategan, Matthias Ekstroem si è unito al club dei piloti che hanno vinto almeno una Tappa alla Dakar. Lo svedese ex campione DTM è stato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da Al Dawadimi ad Ad Dawasir. Non è uno scioglilingua, ma è il percorso dellanumero 8 della, che prevede ben 800 Km complessivi. Chilometraggio cheha percorso a tutta trazione elettrica, segnando una doppietta in prova speciale.classe moto, invece, sono ripristinati i valori in campo, dopo i colpi di scena della giornata precedente. La settimana che si apre è decisiva: il traguardo di Jeddah si avvicina, e non c’è più tempo per i tatticismi.: cosa è successo8? Una nuova prima nelle quattro ruote: dopo Henk Lategan, Matthias Ekstroem si è unito al club dei piloti che hanno vinto almeno unaalla. Lo svedese ex campione DTM è stato ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - sowmyasofia : Dakar 2022: Audi da la scossa nella Tappa 8 - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Dakar | Sanders si ritira dopo un incidente in trasferimento!) è stato pubblicato su… -